Eljött az őszi megújulás ideje

Nem csak tavasszal aktuális.

A legforróbb és a leghidegebb hónapok között sokan valamiféle átmeneti évszakként tekintenek a tavaszra és az őszre, míg mások ezeket a kissé változékony, de annál izgalmasabb időszakokat tartják a legélhetőbb hónapoknak. Akárhogy is látjuk, magunk mögött hagyva a nyarat, lehetőségünk van az újratervezésre.

Kiegészítők összhangban

Az elmúlt szezonokban már szinte teljesen magunkévá tettük azt az öltözködési szokást, melyben a kiegészítők a legkevésbé sem egészítik ki egymást. A klasszikus táska-öv-cipő trió tagjai már rég köszönő viszonyban sincsenek egymással, így a szemünk is megszokta az összevisszaságot, úgy is mondhatjuk, a személyiségünk különféle kiegészítőkben való kiteljesedését. Idén ősszel viszont visszatérnek a gondosan egymáshoz válogatott darabok is mindkét nem öltözködésében. A design férfi szemüvegek remek lehetőségeket rejtenek magukban. Az úgynevezett matchy-matchy arra is alkalmat kínál, hogy a kétezre évek popsztárjait megidézve párunkkal öltözzünk össze.

A fotó forrása: Oleksii Didok / Shutterstock.com

Csillogásra fel!

A ’70-es évek glamúrja továbbra is velünk marad, így a csillogó ékszerek mellett a túlméretezett napszemüvegekről sem kell lemondanunk. Persze választhatunk dioptriás szemüveget is, a divatos eyerim collection megoldásai hétköznapi, üzleti és alkalmi viselethez is kínálnak darabokat. A látványos és sikkes keretek mellett a visszafogott elegancia képviselői is válogathatnak, idén ősszel a szögletes szemüvegek újra porondra lépnek, így biztosan mindenki megtalálja a vágyott kiegészítőt. A vékony fém keretek a férfi szemüvegek legnagyobb befutói lesznek a szezonban, amiket akár egyéb ékszerekkel, de akár egy visszafogott garbóval is bátran hordhatnak a retro stílus kedvelői.

A fotó forrása: sanneberg / Shutterstock.com

+1 A ruhatárunk, kiegészítőink felfrissítése mellett szánjunk időt az otthonunkra is. Ha nincs más ötletünk, illetve nem akarunk évszakonként vagyonokat költeni a lakberendezésre, akkor a legjobb megoldás a falakat díszítő képek cseréje. Válasszunk néhány az évszak hangulatának megfelelő darabot, de ha nem akarunk megbékélni a hideg idővel, akár a nyár emlékeivel is feldobhatjuk az otthonunkat.

