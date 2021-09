Újra jóban van L.L. Junior és a felesége, de a közös családi házat továbbra is árulják

Kinga nem szeretne visszaköltözni a törökbálinti családi házba a rossz emlékek miatt.

A Blikk cikke szerint több mint egy hónapja költözött el a közös törökbálinti családi házból L.L. Junior felesége, Kinga a gyermekükkel, Lilivel, de most úgy tűnik, a pár már békülni kezdett egymással, egyre többször látják őket együtt.

Fotó: YouTube/TV2

Egylőre még nem költöztek össze, a lap pedig úgy értesült, hogy a hatalmas családi házba nem térnek vissza, azt továbbra is árulják, mert Kinga nem szeretne ott élni újra,, mert rossz emlékei kötődnek az épülethez. Az ingatlant nyáron 280 millióért hirdették a cikk szerint.

- mondta el a Blikknek a zenész egyik barátja, aki szerint a terv az, hogy visszaköltöznek Pestre, hogy közel legyenek a családtagokhoz.

Ha eladják a házat, szeretnének visszajönni a belvárosba. Már korábban is szóba került, hogy Pesten szeretnének lakni, közel a családtagjaikhoz. Ha meglesz a lakás, akkor nem kizárt, hogy oda már együtt költöznek be, és ott kezdik újra az életüket. Mindent új alapokra fektetve, hogy a kapcsolatuk erősebb legyen, mint valaha. (...) Nagyon jó most is a viszonyuk, és bár nem élnek együtt, a kis Lili első születésnapját is együtt ünnepelték. Szeretettel, tisztelettel bánnak egymással, hisz hatalmas szerelem az övék, eddig túlélt minden nehézséget