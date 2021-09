R. Kellyt bűnösnek találta a bíróság több vádpontban is

Bűnszövetkezet vezetése és emberkereskedelem vádpontban találták bűnösnek az énekes-producert.

Egy New York-i bíróságon több vádpontban is bűnösnek találta az esküdtszék R. Kelly éneks-producert, írta meg a Telex a CNN cikke nyomán.

Fotó: wikipedia CC BY-SA 2.0/Flickr/Andrew Steinmetz

A vádpontok között szerepelt zsarolás, emberkereskedelem, bűnszövetkezet felállítása, gyerekek szexuális kizsákmányolása, emberrablás, vesztegetés, és a Mann Act, azaz az államközi emberkereskedelmi törvény nyolc rendbeli megsértése is. (A Mann Act a gyakorlatban a prostitúciós és más illegális szexuális célú cselekményekhez kapcsolódó emberkereskedelem ellen van használatban.)

Az esküdtszék szerint Kelly egy bűnszövetkezetet irányított, amit abból a célból hozott létre, hogy behálózhasson és szexuálisan kizsákmányolhasson fiatalokat – olvasható a cikkben.

A tárgyalás során az esküdtek több tanút is meghallgattak, akik arról számoltak be, R. Kelly hogyan ígérte meg nekik, hogy beindítja karrierjüket, csak hogy később fizikailag és szexuálisan bántalmazza őket. A vád több felvételt is lejátszott a tanúvallomások alátámasztására.

A cikk szerint R. Kelly a döntés kihirdetését napszemüvegben és maszkkal az arcán hallgatta végig, az 54 éves zenész 2019 óta van börtönben. Az ügyvédje szerint nem erre az ítéletre számított.

A Telex felidézte, a bírósági ügyek közvetlen előzménye egy Surviving R. Kelly című dokumentumfilm volt, ami egymás mellé tette az énekes korábbi ügyeit, mivel R. Kelly 15 évig megúszta a felelősségre vonást. A mostani tárgyaláson nemi erőszakkal nem vádolták, csak azzal, hogy egy bűnszervezet élén állt, amelynek az volt a célja, hogy fiatal nőkre vadásszon, valamint azzal, hogy több alkalommal megsértette az államközi emberkereskedelmi törvényt.

"A New York-i tárgyalással párhuzamosan Chicagoban is van egy bírósági ügye, abban a vád gyerekpornó készítése és az igazságszolgáltatás akadályozása. Illinois-ban és Minnesotában szexuális bántalmazással vádolják.

A New York-i bíróság május 4-én dönti el, hogy milyen büntetést szab ki Kellyre, de akár több évtizedes börtönbüntetésre is számíthat. Az ügyvédje azt mondta, hogy a fellebbezésen gondolkodnak, mert szerinte a tanúvallomások több ponton is zavarosak voltak"

- olvasható a cikkben.

Forrás: edition.cnn.com, telex.hu