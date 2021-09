Epres Panni szívszorító vallomása: "Meg kell tanulnom, hogy független nő legyek”

A modell-anya eddig sosem beszélt férje elvesztéséről.

Fotó: MTI Fotó: Bugány János

Epres utalva férje, Benedek Tibor halálára, elmondta, az elmúlt évben a családját ért tragédia alapjaiban változtatta meg a világát – írja a Glamour Bookban megjelent interjú alapján a Blikk.

– Ez idáig az élet folyt magától, kislány voltam, aztán kamasz, történtek jók és rosszak, elváltak a szüleim, volt, hogy belementem nem működő kapcsolatba, aztán jött a nagy szerelem, összeházasodtunk, gyerekeink születtek, és ez most egy óriási trauma. Most ismertem fel, hogy ezek a periódusok a különböző életeim voltak, és most, ha tetszik, ha nem, egy újat kellett indítanom