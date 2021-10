A szerencsétlenség a Hegedűs a háztetőn próbáján történt még júniusban.

Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

Június végén, az előadás főpróbáján egy meglazult díszletelem rádőlt a színpadon lévő tánckar két tagjára. Mint most kiderült, a balesetről egy videófelvétel is készült, amely nemrég a blikk.hu-hoz került. A képsorokon látszik, hogy a színpad forgó részére feltett hatalmas ruhásszekrényt nem jól rögzítették, így rádőlt a társulat tagjaira. A videó itt tekinthető meg. Az intézmény közleményt is adott ki az esetről:

Mindkét sérült azonnal szakszerű, a legmagasabb szintű, teljes körű szakorvosi ellátásban részesült, amelyről a baleset idején is a helyszínen tartózkodó Kiss-B. Atilla, az Operettszínház főigazgatója személyesen gondoskodott.

Azóta nem sok minden derült ki a sérültek állapotáról, most a blikk.hu egyik informátora azt mondta:

Az egyik táncos a kezén sérült meg, de egy kisebb zúzódással megúszta, a másikuk azonban a mai napig munkaképtelen. Annyira megsérült ugyanis a háta, hogy továbbra sem tud táncolni, fűzőt kell hordania.

Egyelőre nincsenek hivatalos felelősei a balesetnek, de az biztos, hogy az ügyben három vizsgálat is indult, és kettő még mindig folyamatban van.

Forrás: blikk.hu

Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László