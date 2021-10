Az oroszok beelőzik az amerikaiakat, ők fognak először filmet forgatni az űrben

Bár az amerikaiak hamarabb jelentették be az ötletet, az oroszok pár órán belül fellőhetik a filmben szereplő színészt és rendezőt a nemzetközi űrállomásra.

Ha minden jól megy, pár órán belül felszállhat a nemzetközi űrállomásra (ISS) egy bajkonuri kilövést követően egy orosz rendező és egy színésznő, hogy leforgassák az űrben az első játékfilmet – olvasható a Telex cikkében.

Fotó: Illusztráció/wikipedia Közkincs/NASA

Ha sikerül a küldetés, akkor az oroszok a korábbi űrverseny-elsőségek mellé (első műhold, első kutya, első férfi és első nő) ezt a kategóriát is behúzhatják.

A cikk szerint a mostani küldetéssel a Rozkozmosz és Oroszország Hollywood és a NASA titkozatos projektjét – amelyben Tom Cruise szerepel – előzi be. Az oroszok ugyanis a NASA után jelentették be saját filmötletüket, ám ekkor még nem volt meg a kiválasztott szereplő. Ám ezt végül lezongorázták az oroszok, a most 37 éves Julija Pereszild színésznő fog utazni a rendező Klim Sipenko és a kozmonauta Anton Skaplerov között az ISS-re, hogy ott 10 nap alatt leforgassák a játékfilmet, melynek az alaptörténete már ismertté vált: egy kozmonauta életét nagyon hirtelen kell megmenteni, ezért fellőnek oda egy doktornőt. A rendező lesz az operatőr (és a sminkes, hangmérnök, világosító is egyben) is. A film címe Vizov (Kihívás) lesz.

The #SoyuzMS19 ship crews arrived at Site 254. Here @Anton_Astrey, Yulia Peresild and Klim Shipenko will undergo preflight medical check-up and Sokol KV-2 spacesuits donning procedure. pic.twitter.com/HHLUjNWtU1 — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 5, 2021

A cikk szerint korábban is készítettek már felvételeket az űrben, amiket aztán dokumentumfilmekben használtak fel – illetve 2008-ban volt egy kisfilm, amiben az asztronauták és a kozmonauták voltak a színészek –, de játékfilmként ez az első vállalkozás. Klip is forgott már az ISS fedélzetén, Chris Hadfield kanadai űrhajós David Bowie Space Oddity című dalát dolgozta fel.

