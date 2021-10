Sváby András koronavírusos, pedig be volt oltva: "Megmondom őszintén, többet vártam az oltásoktól"

Sváby András elsők között, még februárban beoltatta magát és eddig szerencsésen el is tudta kerülni a koronavírust. Most azonban őt is elérte a betegség.

Fotó: Sváby András/Facebook

Az ATV szerint kedd reggel már dolgozni sem ment. A tévés rosszul érzi magát, fáj a feje, rázza a hideg és az ízeket sem érzi.

"Megmondom őszintén, többet vártam az oltásoktól, de remélem, hogy megvéd a súlyosabb tünetektől. A környezetemmel ellentétben eddig megúsztam a betegséget, de most már tudom, milyen kiszolgáltatottság érzést okoz ez a vírus. Mindenki vigyázzon magára, és lehetőség szerint kerülje el a tömeget!"

– mondta Sváby András az ATV-nek.

A Heti Napló következő két adásában Vujity Tvrtko helyettesíti majd a műsorvezetőt.

Forrás: 24.hu