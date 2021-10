Így néz ki Vajna Tímea 2,5 milliárd forintért vásárolt luxusotthona – videóval

Vajna Tímea, mellei után most luxusotthonát is megmutatta Instagram oldalán. Közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy igazi faültetésbe kezdett otthonában, a közzétett fotóin pedig az is jól látszik, hogy nem akármilyen házban él – írja a Blikk.hu.



A faültetést természetesen nem ő végzi, erről videót is osztott meg napi sztorijában, ami 24 óráig érhető el.



Június végén röppent szárnya a hír, miszerint Andy Vajna özvegye 8,9 millió dollárért, azaz 2,5 milliárd forintért vásárolt luxusingatlant Beverly Hills egyik legfelkapottabb helyén.

Az új építésű, modern stílusú Los Angeles-i házban 6 hálószoba és 7 fürdőszoba található, a teremgarázsban pedig bőven van hely a luxusjárgányoknak.



