Elsírta magát Széphalmi Juliska, aki az exe és a mostani pasija között őrlődik – videó

Nehéz időket él meg.

Az nlc.hu írta meg, hogy a Survivor utolsó összecsapása előtt egy-egy családtagjukkal találkozhattak a versenyzők: Széphalmi Juliska a kisfiát, Lacikát várta Dominikára, de helyette az új párja, Nagy Balázs érkezett.

Juliska ugyan örült neki, de nem bírta magában tartani érzéseit, és elmondta, hogy még a régi pasija iránt is táplál érzelmeket.

“Ő nagyon szeret engem és számíthatok rá. (…) de nagyon kettős érzések vannak bennem, hiszen köztünk elindult talán valami, de rengeteg bizonytalansággal. És én nem voltam abban biztos, hogy ha vége van a Survivor-nek, innen hazamegyek, akkor hol is akarom folytatni. (…) A kisfiam mellett, aki még hiányzik, az Laci, a férjem, akivel úgy döntöttünk fél éve, hogy mi külön folytatjuk az életünket, de én minden nap rágondolok. (…) Nekem az otthont még most is ő jelenti. Ők jelentik. Laci és Lacika. Nekem ők a családom. (…) Idejött Balázs és nekem szembe kellett néznem saját magammal, hogy nekem ő mit jelent, és mit nem jelent, és ki az, aki meg sokat jelent. (…) Valójában a Balázs az egy szakasz volt az életemben, de tudom, hogy merre fele kell most már tartanom, és mi az, amit szeretnék ezután. És nagyon hiányzik a családom, Laci és Lacika”