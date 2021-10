Dömsödi Gábor felesége súlyos beteg, mégis ő tartja el az egykori műsorvezetőt

Nagyon rossz helyzetben van az ex-tévés.

Korábban már megírtuk, hogy az egykori tévésnek mindössze havi hatvanezer forint a keresete, ráadásul az is kiderült, hogy a felesége, Krisztina nagyon beteg.

Dömsödi mindezt az Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban osztotta meg kollégájával, majd a Blikknek is nyilatkozott.

"Sem a feleségem, sem én nem szeretek erről beszélni. A műsor felvétele előtt megbeszéltem Krisztával, mennyit mondhatok el, és csak annyi információt osztottam meg ebben a témában. Azért árultam el még ennyit is, mert Péterrel különleges a kapcsolatunk, rendszeresen érdeklődött a feleségem állapotáról, végig naprakészen nyomon követte a kezeléseket. Sok megpróbáltatás ért minket, én is túl vagyok egy infarktuson, de még élünk. Ez a történet nagyon sok tanulságot hordoz magában arról, milyen fontos a megelőzés, és hogy rögtön el kell menni orvoshoz, de a mostani egészségügyi helyzettel kapcsolatban is"