Visszatért a Földre az első, űrben forgatott játékfilm forgatócsoportja

Az oroszok pár hónap alatt találták ki a film ötletét és lőtték fel a Nemzetközi Űrállomásra Julija Pereszild színésznőt és Klim Sipenko rendező-producert. A filmben három orosz kozmonauta is szerepelni fog. Az utazással az űrben forgatott első játékfilm rekordján kívül egy másik is megdőlt: Sipenko lett a legmagasabb orosz, aki az űrben járt.

Visszatért a Földre vasárnap a világ első forgatócsoportja, amely játékfilmen dolgozott a világűrben.

Julija Pereszild a visszaérkezése után a Roskosmos élő videójából vágott fotón

Fotó: YouTube/Roskosmos/élő videó-részlet

Julija Pereszild színésznő és Klim Sipenko rendező-producer, valamint Oleg Novickij űrhajós vasárnap a Szojuz MS-18 űrhajó leszállóegységében érkezett vissza a Nemzetközi Űrállomásról. Kazahsztánban, Zseszkazgan várostól 148 kilométerre délkeletre értek földet, egészségi állapotuk a Roszkoszmosz szerint jó.

A Kihívás munkacímmel forgatott filmben a háromezer jelentkező közül kiválasztott, észt származású Pereszild egy orvost alakít, akinek sürgősen űrhajóra kell szállnia, hogy sebészi beavatkozással megmentse egy űrhajós életét, akit Novickij személyesített meg.

A cselekményben két másik hivatásos kozmonautának, a filmesekkel együtt október 5-én felbocsátott Anton Skaplerovnak és az akkor már Novickijjel együtt az állomáson keringő Pjotr Dubrovnak is jutott szerep.

Az űrdráma a Roszkozmosz űrvállalat, a Pervij Kanal tévécsatorna és a Yellow, Black and White stúdió koprodukciójában készül.

A 12 napos repülés alatt a rendezésért és a sminkért is felelős Sipenko a kép- és hanganyagot is maga rögzítette. A 189 centis testmagasságával ő lett a legmagasabb orosz, aki valaha is az űrállomáson jár.

A négy hónapig tartó felkészülés alatt egy tartalék legénységet is kiképeztek a súlytalanság állapotában megvalósítandó forgatásra, Oleg Artyemjev űrhajós, Aljona Mordovina színésznő és Alekszej Dugyin operatőr személyében. A projektbe bevont kozmonauták ezzel párhuzamosan elsajátítottak néhány fogást a színjátszás alapjaiból.

Az orosz űrfilm tervét 2020 szeptemberében jelentették be, négy hónappal azt követően, hogy nyilvánossá vált a hollywoodi Mission: Impossible sorozat hasonló projektje. Tom Cruise űrrepülése azonban még várat magára.

A Nemzetközi Űrállomáson a filmesek távozása után Skaplerov és Dubrov mellett Mark Vande Hei, Shane Kimbrough és Megan McArthur amerikai, valamint Hoszide Akihiko japán és Thomas Pesquet francia űrhajós maradt.

A forgatócsoportot az űrállomásra szállító Szojuz MS-19 volt több mint húsz év után az első orosz űrhajó, amelynek legénységében egyetlen külföldi sem akadt.

