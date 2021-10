Putyin szexista kijelentése után az orosz televízió a sértett riporternőt vádolja

Kínos szituációba keveredett az orosz elnök, egy orosz állami tv csatorna próbálta tisztára mosni a helyzetet.

Történt ugyanis, hogy Vlagyimir Putyin a napokban adott interjút a CNBC-nek, amelyben egy amerikai riporter, Hadley Gamble megkérdezte tőle, Oroszország direkt tartja-e vissza a gáztartalékait Európát illetően, hogy ezzel növelje az árakat.

Forrás: SERGEI GUNEYEV / SPUTNIK / AFP

Vlagyimir Putyin a riporter kérdésére tagadta, hogy így lenne, sőt, az amerikaiakat vádolta meg ugyanezzel, a hölgy azonban válaszul újabb kemény kérdést tett föl neki.

Az orosz elnök erre a következőt felelte:

„Egy gyönyörű nő, tényleg. Mondok neki valamit, erre teljesen mást kérdez vissza. Mintha meg se hallotta volna, amit mondtam.”

- írja a Blikk.hu.

Kijelentését sokan szexistának titulálták, mire az orosz propagandagépezet összefoglalót készített a beszélgetésről Putyin védelmében, amelyben a riporternőt úgy állították be, mint aki "szexuális tárgyként pozícionálta magát". A műsorban többször is kitértek Gamble lábaira, még a cipőjét is kielemezték, külön kiemelve sarkának magasságát, valamint a készítő, Louboutin szemléletét, mely szerint a viselt darab lényege, hogy a viselője meztelenül is jól mutasson benne.

Bár Vlagyimir Putyin a beszélgetés során valóban gyönyörűnek és csinosnak nevezte Hadley Gamble-t, az állami televízió sikertelen próbálkozásnak tekintette az elnök figyelmének elterelésére tett kísérletet.

A riporternő lábai áttételesen az Instagramon is helyet kaptak – az interjú kapcsán posztolt fotó a "power walk" címet, azaz "erőteljes bevonulás" címet kapta.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Hadley Gamble (@hadleygamble) által megosztott bejegyzés

Forrás: Blikk.hu