Hatalmas örömhírt jelentett be Várkonyi Andrea – itt vannak a részletek

Felvillanyozódott rajongók! Még meg sem jelent, de már a sikerlistákat verdeső könyv és egy derűlátó szöveges tartalom egy nőről, akinek bejött az élet az ország legnagyobb oligarchája mellett.

Fotó: hot!

Rajongói felvillanyozódtak a fantasztikus hír hallatán,

- olvashatjuk a pompás hírt a toplisták elejét verdeső Várkonyi-könyvről a Femcafe remekbe szabott cikkében.

Annyi történt, hogy Várkonyi Andrea egykori tévés személyiség könyve úgy kúszott fel az előjegyzési sikerlista harmadik helyére, hogy még meg sem jelent.

Ezt maga a szerző jelentette be, akivel kapcsolatban a bulvárportál emlékeztet, hogy Mészáros Lőrinc oligarcha (a Femcafé megfogalmazása szerint: üzletember) nemrég vette el Várkonyit.

Az igencsak derűlátó Famcafe-cikkben még ilyen mondatokat is olvashat, akinek kedve van hozzá:

A nők nehezebben értik meg, hogy joguk van előre sorolni saját magukat. Én határozottan képviselem szakmailag is, magánemberként is azt, hogy a saját jóllétemnek muszáj borzasztóan fontosnak lennie. Már csak azért is, mert ha én jól vagyok, akkor körülöttem mindenki más is jól lesz