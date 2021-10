Kocsis Tibor megmutatta a szerelmét, Lászlót – fotó

Az énekes még tegnap coming outolt: D. Tóth Kriszta adásában vallotta be, hogy évek óta boldog párkapcsolatban él egy férfival, most pedig meg is mutatta kedvesét.



Fotó: Instagram/Kocsis Tibor

Az énekes elárulta, hogy ezután valósággal megkönnyebbült, mert ugyan korábban sem rejtegette szerelmét, Lászlót, eddig is a párjaként mutatta be őt, de most ez mégis egy nyilvános coming out volt.

Lászlót korábban is lehetett látni Tibor instagramos fotóin, most azonban egy közös kép került ki az oldalra.