Akár börtönbe is kerülhet Alec Baldwin a forgatáson történt tragikus eset kapcsán

A filmsztár csütörtökön lőtt rá a filmje operatőrére, aki a lövés következtében meghalt.

A Newsweek cikke nyomán arról számolt be a hirado.hu, hogy akár börtönbüntetést is kaphat Alec Baldwin, miután a helyi idő szerint csütörtökön a westernfilmje forgatásán a kellékfegyverrel rálőtt a film operatőrére, ám a fegyverben éles lőszer lehetett, a 42 éves Halyna Hutchins pedig életét vesztette. A lövés a film rendezőjét, Joel Souzát is megsebesítette, aki az operatőr mögött ült. A fegyvert – amit a fegyvermester készített elő – egy asszisztens adta Baldwin kezébe a lövés előtt azzal, hogy nem éles lőszer van benne.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A cikk szerint a halálos áldozat miatt bűnügyi nyomozás indult, a lap által megkérdezett szakértők szerint lehetséges, hogy a gondatlanságból elkövetett emberölés vádját nem csak a kellékessel szemben terjesztik be, hanem magát Alec Baldwint is komoly felelősségrevonás várja. Baldwin ugyanis a Rush című westernfilm executive producere, aki így minden, a forgatás során történt dologért felelős. Így a cikk szerint akár azért is felelősségre lehet vonni, ha alkalmatlan embert vettek föl.

A jogászok Baldwin esetében 18 hónapnyi tényleges börtönbüntetéssel kalkulálnak előzetesen, vagy 5000 dollárnyi büntetéssel. Ám ha nem is vádolják meg, még mindig indulhat ellene per, ehhez azonban még ki kell vizsgálni, hogy kinek mi volt a szerepe a forgatáson, kinek volt dolga a fegyvereket előkészíteni, stb. A szakértők leginkább azzal számolnak, hogy Baldwint nem vádolják meg végül, a filmet gyártó cég pedig fizetni fog a balesetben meghalt operatőrnő családjának.

Forrás: newsweek.com, hirado.hu