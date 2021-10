Árpa Attila elfogadja, hogy Cserhalmi György nem tekinti színésznek

Reagált Cserhalmi György mondataira, ha már meg lett szólítva.

A napokban lett elérhető Veiszer Alinda Cserhalmi György Kossuth-díjas színésszel készített interjúja – amit a Telex szemlézett –, amelyben Cserhalmi egy ponton a következőket mondta:

Azt mondják Árpa Attilára, hogy színész. Akkor mi vagyok én? Ha ő azt mondja nekem, hogy ő fontos, akkor mi vagyok én? Akkor nem vagyok fontos, hát nyilvánvaló.

Erre reagált a Facebook-oldalán Árpa Attila rendező – vette észre a naphire.hu –, aki a bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy senkit nem akar meggyőzni arról, hogy ő színész lenne. Aki annak tartja, annak köszöni szépen, aki viszont nem tartja színésznek, annak azt ajánlotta, hogy olvasson tovább, és ehhez belinkelte az Imdb róla szóló oldalát többek közt.

Arra is kitért, hogy

sajnálom, hogy Cserhalmi György csalódott. Elfogadom, hogy nem tekint engem színésznek. De jóllehet, a fentiekkel nem volt tisztában, amikor engem negatív példaként kívánt használni, ki tudja, milyen megfontolásból. Sebaj, így is mindig tisztelni fogom, rajongója voltam, vagyok, leszek.

Arról is írt, hogy nehéz meghatározni, ki is a színész manapság, ezt egy nemzetközi példával is illusztrálni próbálta. Végezetül meghívta Cserhalmit, hogy nézze meg a Karinthy Színházban játszott darabban a színpadon is.

