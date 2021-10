Anger Zsoltot sem kímélte a járványidőszak, műtétje is volt

A koronavírust szerencsére nem kapta el, de volt egy epekő-műtétje. A járvány alatt két szakmát is szerzett.

Nagy, közel 20 perces interjút adott az RTL Klubnak Anger Zsolt Jászai Mari-díjas színész, aki egyebek mellett arról beszélt, hogy miképp is élte meg a járvány időszakát – olvasható az nlc.hu cikkében.

A legjobb tévéfilmes (Trezor) férfi főszereplő díjával kitüntetett Anger Zsolt a 4. Magyar Filmdíj gálán a Pesti Vigadóban 2019. április 27-én

Mint a felvételen elmondta, szerencsére a koronavírust nem kapta el, ám a járvány alatt be kellett feküdnie műtétre a János-kórházba, mert epeköve volt.

Azt történt velem, hogy nekem a legeslegdurvább időszakban, amikor az emberek is már alig mertek kimenni az utcára, akkor kiderült, hogy epekövem van, és egy életmentő műtétre volt szükség. Abból, amikor felébredtem, megpróbáltam előkotorni a mobilomat, hogy jelt adjak a feleségemnek, aki akkor csak a menyasszonyom volt, és megláttam, hogy azt az üzenetet küldte, miközben a műtőasztalon feküdtem, hogy ő elkapta a covidot. És akkor volt egy olyan fura helyzet, hogy most mit csináljunk? Nekem fel volt vágva a hasam, ő meg ott volt egyedül a lakásban a coviddal. (…) Leteszteltek, nem voltam covidos, így a lehető leggyorsabban elhagytam a kórházat, a műtét utáni napon már az öcsémnél csöveztem 2 hétig. (…) Magamért is kellett aggódni, de nyilván sokkal jobban aggódtam őérte

- mondta el az interjúban az nlc.hu leirata szerint, majd elmesélte, hogy ezt a helyzetet úgy oldották meg, hogy ő beszuszakolta magát a kocsijába, majd elautózott a lakásukig, és az erkélynél beszélgettek a feleségével.

Anger azt is elmondta, hogy a járvány alatt két szakmát is szerzett (szakács és cukrász), forgatni is tudott (A tanár című sorozat 4. évadát), most teherautósofőrnek tanul, de tervben van még a buszsofőri végzettség is – és letette a tengeri hajósvizsgát is. Emellett egy fotó-műtermet és egy "látványkonyhát" is elkezdett berendezni, ahol majd ő fog receptvideókat gyártani a barátaival.

A színházról is beszélt, kitért arra, hogy a járvány keresztülhúzta egy székelyudvarhelyi rendezését, amit félbe kellett hagyniuk, illetve arról is mesélt, hogy régi barátaival, a szegedi Tirke Honolulu nevű zenekarral koncertezett a 30 éves évfordulón, amiből egy dokumentumfilmet is készít. Az interjúban arra is kitért, mivel 10 éve szabadúszó, ezért már hozzászokott a több lábon álláshoz. Ahogy megfogalmazta, minden nap hangyának kell lenni, nem tücsöknek – utalt a régi mesére.

