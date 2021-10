Kiderült, hogy 66 milliót kapott egyetlen koncertjéért a Tankcsapda – trógerezéssel válaszolt a banda dobosa

Kirívóan magas összeget, több mint 66 millió forintot kapott a Tankcsapda az augusztus 28-ai, győri koncertjéért – derítette ki az ugytudjuk.hu, miután adatigénylést nyújtottak be.



Fotó: Youtube/Győr+

A város önkormányzata csak ezt követően tette közzé a bandával kötött szerződés részleteit. Ebből kiderül, a 66 millió forint a fellépési díj mellett magában foglalja, a hang-, színpad- és látványtechnika költségeit is, de az összeg még így is horribilis.

Dézsi Csaba András polgármester egyébként nagy rocker, a tankcsapdás fiúkkal is készült közös fotója, sőt, Lukács Lacival zenéltek is egyet:

Összehasonlításul: tavaly augusztus 20-án a győri BaRock Zenebona került nagyságrendileg hasonló összegbe: azon 13 helyszínen 26 zenekar lépett fel. Idézi a cikk a Bors egy korábbi összeállítását is, ahol néhány ismert zenész gázsiját is megszellőztetik – ezek is jóval alacsonyabbak a Tankcsapdáénél.

A zenekar képviseletében Fejes Tamás a dobok mögül azt üzente, hogy trógerek, akik merészeltek írni róluk:

Egy újabb példa, hogy manipulál vezet félre a média! Ez a koncert összköltsége volt bruttóban, ebben közel 100ember gázsija szállása étkeztetése, a mozgó körszínpad, a vizuál technika, az élő kamerakép közvetítőkocsival , a mindenhol kihelyezett ledfalak költsége, több napos építése és bontása volt. Tudom mert az én cégem rendezte! A pénzt én vettem fel.A Tankcsapda zenekar gázsija egy normál nagyszínpados koncertgázsi volt. A cikkben elhangzik más zenaknak kifizett pénz, az nettó és csak gázsi! Az viszont , hogy nézőcsúcs volt, hogy nem fértek el a téren azt nem írták le. Hogy nem 5000es rendezvény technikai költsége hanem 50000rendezvény technikai költsége volt nem írták le.Ha a Telex költségvetésre kíváncsi kérdezzen ne feltételezem. Meg kérdeztünk szakembereket!? Persze! Kiket? Ha valaki számolgatni akar leírom! Egy ilyen koncert költségvetés 60-100millió között van! Egy Aréna 40-60millió között van. Egy főnix 30millió. Ehhez kell igazítani a bevételt (ha van) és jó esetben nyersz!!! Sajnálom azokat trógereket akik abból tartják el a családjaikat , hogy haragot és gyűlöletet szítanak az emberek között ezért kapnak fizetést! Ne hagyjátok magatokat megtéveszteni senki-senkinek nem ellensége csak ezek azt szeretnék.

- írta Fejes Tamás egy rajongói Facebook-csoportban, amely bejegyzést aztán a Tankcsapda is megosztott.

Forrás: ugytudjuk.hu, Facebook/Tankcsapda