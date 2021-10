Kiderült, hol folytatja Palik László a TV2 után

A műsorvezető egy hete köszönt el a csatornától.

Az elmúlt három évben ismét tévésként dolgozó Palik László bő egy hete köszönt el a TV2-től. Az Index most megírta, hogy az műsorvezető „Palikék Világa by Manna” címmel indít online sorozatot a YouTube-on a műsorszolgáltatóval együttműködésben.

Palik László azt mondja, bár ő még a lineáris televíziózásban szocializálódott – professzionális tévésként a pályája során az MTV-nél, az RTL Klubnál, és a TV2-nél dolgozott –, tisztában van vele, hogy a változásokhoz alkalmazkodni kell, hiszen a közvetlen környezetében, a saját gyermekein is látja, hogy egészen máshogy jutnak médiatartalmakhoz.

"Azt gondolom, amibe most kezdek, hatalmas kihívás számomra, talán az utolsó nagy kihívásom, ugyanis a verseny itt korlátlan. A YouTube-ra percenként a világon ötszáz óra anyagot töltenek fel, egy adott percben tehát ezzel az ötszáz órával kell versenyeznie annak, aki úgy gondolja, hogy az online téren keresztül megy. Ez a dolog mindig is halálosan izgatott, és még ennyi idősen is nagyon foglalkoztat. Engem ugyanis egyetlen egy dolog érdekel, így vagyok bekötve: a verseny"