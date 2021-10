Kötelező lesz a maszk a mozikban és a színházakban

A korlátozás Budapesten lesz érvényes, Karácsony Gergely főpolgármester jelentette be közösségi oldalán.

A bejegyzés szerint Budapest nem vár a kormányra, ezért a fővárosi operatív törzs több döntést hozott. Amint megjelenik a kötelező oltásról szóló kormányrendelet, a Fővárosi Önkormányzat cégeivel és intézményeivel, valamint a munkavállalói érdekképviseletekkel haladéktalanul megkezdik az egyeztetéseket arról, hogy melyek azok a közszolgáltatások szempontjából alapvető munkakörök, ahol a koronavírus elleni oltás felvételét elő lehet írni. Karácsony Gergely biztosan ilyennek gondolja az idősotthonban dolgozó, a fokozottan veszélyeztetett idősekkel kapcsolatba kerülő dolgozók majdnem teljes körét – írja a 444.hu.

A főpolgármester azt írja:

"Eddig is elmondtam, ezután is el fogom mondani: az oltás az egyik legfontosabb védekezési eszköz a járvány ellen. Kérek ezért mindenkit, hogy oltassa be magát. A következő napokban a budapesti városvezetés minden fővárosi cég dolgozójának levelet küld arról, hogy aki még nem tette, a lehető leghamarabb oltassa be magát."