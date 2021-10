A híresség Halloween alkalmából öltözött be, nem is akárhogyan!

Fotó: @timella/Instagram

Ma már itthon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Halloween-ünneplés: a magyar Instagram-lányok is rákattantak, hiszen plusz egy alkalom, hogy valamilyen szexi szettbe bújhassanak. Így tett most Gelencsér Timi is, aki idén macskának öltözött.

Erről megosztott egy TikTok-videót, majd egy fotót is posztolt mellé, amelynél a TV2-t jelölte meg helyszínként, ugyanis a Dancing with the Stars adására öltött jelmezt.

Fotó: @timella/Instagram