Azt mindig is tudtuk, hogy a DK elnökének humora a helyén van.

Fotó: Gyurcsány Ferenc/Facebook

Mindenki másként ünnepli a Halloweent: van, aki szexi jelmezbe bújik, van, aki marad a magyar hagyományoknál, de van olyan is, aki tököt farag. Így tett a DK elnöke, Gyurcsány Ferenc is, aki Facebook-oldalán posztolta is a végeredményt.

A fotó leírásával pedig odaszólt a Fidesznek is, az ünnepi hangulat jegyében.

Soha ne feledkezzünk meg a háttérben meghúzódó Gyurcsány-szálról:))

– fogalmaz, felhasználva a Fidesz által előszeretettel használt szókapcsolatot.

Ez a poszt egyben azt is mutatja, hogy a politikus most már jól van, miután egészségügyi problémái miatt félbeszakították Szardíniai nyaralásukat. Mint kiderült, vakbélgyulladást kapott, ami miatt meg is műtötték. Mindenesetre most már láthatjuk, hogy otthon, a családja körében lábadozik.

