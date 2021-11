Pataky Attila szenved még a koronavírus utóhatásaitól, de nem adja fel

Év végén koncertre készül, már most arra edz, hogy visszaszerezze a korábbi versenysúlyát. Még vagy 10 évig nem akarja abbahagyni.

A Blikk cikke szerint az EDDA frontembere keményen edz az év végi arénás koncertjére, igyekszik leadni a járvány alatt felszedett kilókat, de azt is kijelentette, hogy még 80 évesen is színpadon akar állni.

Az egyetlen problémája, ami a koronavírus-fertőzése után fennmaradat – legalábbis ő ennek tulajdonítja –, hogy a nevek kiesnek a fejéből.

Nagyon aljas dolog ez a COVID, teljesen jól vagyok, egyedül a nevekkel vagyok bajban. Ez valahol szakmai ártalom is, mert rengeteg emberrel találkozom, a nyáron körülbelül 30-50 ember nevét kellett volna megjegyeznem, de nem mindig jutnak eszembe. Előttem van az arca, de nem jön a nyelvemre

- vallotta be a Blikknek Pataky Attila.

78-80 éves koromig tervezem az aktív életet és mellette a koncertezést, de ha nagyon bitang formában vagyok, lehet, hogy tovább is. A szenvedély visz előre az elejétől fogva. Addig kell csinálnunk, amíg van mit mondanunk, amíg dolgunk van a dalainkkal

- mondta el a vágyát a lapnak az énekes, aki decemberig csúcsformába akar lendülni, ettől már csak egy kiló választja el.

A járvány alatt rám is felszaladt 3-4 kiló, abból ma már nincs is semmi. Fegyelmezettség kérdése, nem eszem cukrot, csokit. Most 82 kiló vagyok, talán még egy kilót kell leadnom, hogy abszolút csúcsformában legyek, meglegyen a vitálkapacitásom a 2,5-3 órás koncerthez.