"Feküdj be Kósa mellé!" – Dopeman koronavírusos, durva üzeneteket is kap az ellentábortól

Megtámadott a Delta Force. Csapataim harcban állnak… – üzente stílusosan Dopeman.

A rapper sorra kapja a jobbulást kívánó üzeneteket, de akadnak kekeckedők is. Van, aki úgy véli, most kellene végleg kiszállnia a politizálásból.

Állj alá és köpd szembe magad te nagy Orbán fej rugó …. Most már seggnyaló lettèl …

- írta egy ellendrukker.

Feküdj be Kósa mellé. Elpolitizáltok lábadozás közben

- üzente neki egy másik vicces kedvű.

Dopeman valószínűleg nincs nagyon rosszul, mert válaszolgat is a kommentekre, és az is elképzelhető, hogy ma este is élőzni fog majd a Youtube-csatornáján.

Forrás: Facebook/Dopeman