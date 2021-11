"Dobtak egy csontot" – Baukó Éva totális háborút hirdetett a TV2 ellen

Baukó Éva néhány hete hozta nyilvánosságra, hogy ki fogja megnyerni az RTL Klubon futó A Konyhafőnök VIP új évadát, és azóta mindenki azt várja, hogy mikor lesz a következő nagy leleplezés – írta meg a nuus.



Kép: TV2

Éva a közösségi oldalán ígéretet tett arra, hogy hamarosan azt is elárulja, hogy ki fogja megnyerni a TV2-n november 22-én kezdődő Farm VIP-t, ám mind ez idáig ez nem történt meg. Az egykori villalakót sokan támadják azzal, hogy a TV2 bérelte fel őt az RTL Klub műsorainak beborítására, köztük Puzsér Róbert is, aki nemrég a Spirit FM-en adott hangot véleményének.

Baukó Éva úgy érezte, muszáj reagálnia Puzsér szavaira, és ideje tiszta vizet öntenie a pohárba.

Nem szerettem volna már ezzel foglalkozni, hogy miért is voltak “tippjeim” a kereskedelmi tv-k műsorainak végkimeneteleihez, de végighallgattam most Puzsér Róbert elméletét ezzel kapcsolatban. Kedves Robi az egy tévhit , hogy engem “Mészáros Lőrinc tv-je”-a TV2 bérelt fel. Ezzel kapcsolatban meg is osztottam egy posztot, hogy a Farm Vip sorrendje, is hamarosan ki fog kerülni”