Egy terepjáró mentőautó átadása volt az alkalom a kiöltözésre.

Fotó: MTI/Mónus Márton

A Mészáros Csoport tulajdonosa a Takarékbank elnök-vezérigazgatójával, Vida Józseffel adta át a mentőautót a Pest Megyei Kutató-Mentőszolgálatnak. Az autó hegyről, mélyből, vízből és jégről mentésre alkalmas eszközökkel is rendelkezik, természetesen a mentőorvosi felszerelés mellett, a beszerzéséhez és a felszereléséhez pedig 25 millió forintos támogatást nyújtottak a szolgálatot fenntartó alapítványnak – írja a blikk.hu.

A lap újságírói a helyszínen fotókat is készítettek, így lencsevégre kaphatták, hogy Mészáros Lőrinc milyen szettben jelent meg. Arról már korábban is cikkeztek, hogy mióta Várkonyi Andreával van együtt, a milliárdos lefogyott és divatosabban is öltözik. Most a bizonyíték is itt van.

Valóban sokat veszített a súlyából, ami most jól látszott, ugyanis egy feszes, fekete bőrkabátban volt. Ehhez egy Luis Vuitton bakancsot választott az NBA kollekcióból, ami közel 1400 dollárba kerül.

