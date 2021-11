A modell egy edzős Instagram-videót töltött fel.

Fotó: @lindazimany/Instagram

Sokféleképpen láthattuk már Zimány Lindát, rengeteg szelfit tölt fel magáról és szívesen mutogatja a tökéletes alakját is. Abból viszont nem sokat láthatunk, hogy hogyan éri el az álomalakot – most viszont ebbe is betekintést enged.

A videóhoz azt írja, hogy így dolgozik a popsiján – bár a popsi szót stílusosan egy barackkal helyettesítette –, illetve megjelölte a személyi edzőjét is. A videón pedig az látszik, ahogyan súlyokkal a vállán guggolásokat végez.

A videót elnézve már csak az a kérdésünk, hogy a modell vajon miért korlátozta a kommenteket a posztnál.

