Imázsfilmet készített a rendőrség – 140 év 8 percben

A Police.hu számolt be arról, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság fennállásának 140. évfordulója alkalmából egy imázsfilmet készítetett, amely az 1800-as évek közepétől kezdve mutatja be a fővárosi rendőrség történetét napjainkig.



Fotó: Pixabay

A BRFK idén 140 éves, ebből az alkalomból meglepetés flashmobot, nagyszabású autósfelvonulást, kiállítást, ünnepi véradást is szerveztek a budapesti rendőrök.

Most egy olyan imázsfilmet mutattak be, amely nyomon követi a budapesti rendőrök 140 évét. A filmben sok korábbi felvétel is szerepel, azonban a képanyag nagyrészét a BRFK Kommunikációs Osztálya forgatta, vágta.

Forrás: Police.hu

Címlapkép: Pixabay