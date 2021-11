Gyere, igyunk egy kávét az Alleeban!

A kávé baráti beszélgetések, fontos tárgyalások, családi összejövetelek, első és sokadik randevúk közös nevezője. A kávézás szertartás, rituálé, élvezet és egyben közösségi élmény. (x)

A világon naponta több mint 2 milliárd csésze kávé fogy. Reggelenként világszerte az erősebb eszpresszó a kedveltebb, míg az ebédet követő órákban a capuccino és a latte macchiato. Míg otthon az ébredés és az ebéd utáni élénkítő hatása miatt isszuk általában, a kávézókban már inkább a közösségi élményről, magáról a hangulatról és az ízek élvezetéről szól a fogyasztása.

Az Allee bevásárlóközpont eddig is híres volt kávézóiról, a megújulását követően pedig a kávékedvelők igazi fellegvárává avanzsált, ugyanis további négy különleges kávézóval színesedett a paletta. Az Amber’s Bakery and Cafe a francia életérzést kedvelők törzshelye lehet, hiszen finomságai eredeti és újragondolt francia receptek alapján készülnek, csupa természetes alapanyagból, saját fejlesztésű, prémium minőségű lisztből.

A Caffé Vergnano Olaszország egyik legrégebbi kávé-manufaktúrájának minőségi kávéit kínálja, többek között az ikonikus, igazi olasz eszpresszót.

A Café Crema-ban az olasz pörkölésű Julius Meinl kávék számos fajtáját kóstolhatjuk meg a ristretto-tól az alkoholos verziókig, melyek mellé házi, olasz termelőtől való, valamint cukor- és gluténmentes sütemények közül választhatunk.

Az Emily Éclair pedig egyértelműen az ínyencek törzshelye, nem csak specialty kávéik, de különleges eclair fánkjaik és cruffinjai miatt is, mely utóbbi a croissant és a muffin találkozásából született meg.

„4-5 évvel ezelőtt még a régióban sem volt magától érhetődő, hogy egy specilaty kávézónak helye van egy bevásárlóközpontban. Újhullámos specialty kávézó tulajdonosaként az elsők között voltam, aki hitt abban, hogy igenis van létjogosultsága egy ilyen típusú kávézónak egy üzletház gasztro kínálatában. Pár évvel ezelőtt az Alleeban nyitottam meg az első Kaffeine kávézómat, bíztam és hittem az Allee prémium közönségében, akikben megvolt a nyitottság és az igény az egyedi kínálatra, most november elején pedig már az Emily Éclairben is várjuk a különleges kávés italokra és süteményekre vágyó vásárlókat

- mondja Nagy Dávid, a Kaffeine és az Emily Éclair kávézók tulajdonosa.

„Sokan először találkoznak a specialty kávézók koncepciójával, ezért a baristáink sokat mesélnek a kávéinkról, ajánlanak, magyaráznak. A legtöbb vendégünk érdeklődően kérdezget a különféle pörkölési fajtákról, és olyankor mindig elmondjuk, hogy ma már a pörkölő mester különböző karaktert ad a különböző kávétípusoknak azok ízjegyei és jellegzetességei alapján. A kávé mellé pedig kiváló alapanyagokból készült, könnyen fogyasztható, rendkívül finom és látványos eclair fánkot és cruffint ajánlunk, mely utóbbi egy francia lisztből és vajból készült croissant tészta muffin formában kisütve, majd megtöltve édes vagy sós krémekkel, mint amilyen például: a pisztácia, a belga csokoládé, a málna vagy a cheddar sajt” – teszi hozzá Nagy Dávid.

Az Alleeba persze nem csak akkor érdemes betérni, ha egy jó kávét és süteményt fogyasztanánk el, hanem akkor is, ha megéheztünk és valami különleges, egyúttal könnyedén elfogyaszható ételre vágyunk. Az eddig is közkedvelt, számos étteremnek és kávézónak helyet adó külső passzázs után, a látványosan megújult második emeleti étteremszint, a Meet&Eat is igazi közösségi térré vált. A stílusos és kényelmes berendezéssel, valamint megújult ültetési koncepciójával rendelkező ételudvaron nem csak jót ehetünk, de találkozhatunk és megoszthatjuk egymással az étkezés vagy épp a vásárlás örömét.

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az Allee hazánkban egyedülálló és példaértékű gasztro- és kávézókínálattal kényezteti vásárlóit. Összesen 32 étterem, cukrásztermékeket és kávé italokat kínáló gasztróegység – ez utóbbiből 13 – található a bevásárlóközpontban. A választék hatalmas, a gourmet konyhától a távol-keleti ízekig mindenki megtalálhatja a kedvére valót akkor is, ha csak pár falatot enne vagy beülne a kollégákkal, barátokkal egy italra, de akkor is ha családdal érkezik ebédre vagy vacsorára. A kisgyerekes családok számára étkező és játszósarok került kialakításra, hogy az együttlét kicsik és nagyok számára is gondtalanul teljen. Csak győzzünk választani a jobbnál jobb éttermek és kávézók közül!

Partner tartalom (x)