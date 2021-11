Arctic Monkeys, Kings of Leon, Dua Lipa – ők mind ott lesznek a 2022-es Szigeten

Bejelentették a két év kihagyás után visszatérő fesztivál fellépőit.

A 2022-es Sziget Fesztivál fellépőit kedd délelőtt jelentették be: jön az Arctic Monkeys, Dua Lipa és a Kings Of Leon, Bastille, Stromae és Lewis Capaldi is a Nagyszínpadra. Kádár Tamás, a Sziget főszervezője elmondta, hogy érkezik a Tiktok-on óriásit futó Princess Nokia és az első lemezével a brit lemezlista élén debütált banda, Bono fiának együttese, az Inhaler is.

A Szigetet két év szünet után 2022. augusztus 10-15 között rendezik meg Budapesten. „Nagy lelkesedéssel készülünk a 2022-es Szigetre egy, a hosszú szünet utáni nagy visszatéréshez méltó programmal – mondta Kádár. A Nagyszínpadon olyan headlinereket jelentettünk most be, melyek friss lemezanyagaikat hozzák el a Szigetre – tette hozzá.

„A több mint 40, most közzétett fellépő egy rendkívül változatos és vonzó képet mutat a jövő évi felhozatalból, melyben vannak világsztárok, befutott nevek, kurrens zenei csemegék, feltörekvő csapatok is, így összességében egy nagyon erős első bejelentéssel indíthatjuk a 2022-es fesztiválunk jegyértékesítését” – mondta Kádár Tamás.

A szervezők kedden bejelentett fellépői között van még Alan Walker, Caribou, Woodkid, FKJ, Jungle, Jon Hopkins, Sigrid, slowthai, Ronnie Flex & The Fam, Rilés, Princess Nokia, Yung Lean, Little Simz, Beabadoobee, a Clutch, a Fontaines D.C., Yves Tumor and Its band, az Inhaler, a Badbadnotgood, Sevdaliza, Honey Dijon, Bob Moses, Floating Points, NGHTMRE, Alice Merton, Lola Marsh, Jade Bird, a Viagra Boys, az Iceage, a Black Honey, a Giant Rooks, Tokimonsta, Apashe, TSHA, John Talabot és Taahliah.

