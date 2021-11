Visszavitt házi szexvideó, jachton prostikkal hempergő Borkai – politikai szex-botrányok Magyarországon

Van valami, amiből egyik politikai oldal sem maradt ki – íme a válogatott magyar szerelmi és szexbotrányok története!

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A Blikk készített egy összeállítást a politikai színezetű hazai szexbotrányokról.

Saját szexvideóját vitte vissza a kölcsönzőbe a polgármester

A rendszerváltást követő első magyar politikai szexbotrány 1997-ben robbant ki. Pásztor József füzesabonyi polgármester tévedésből a saját szexvideóját vitte vissza a helyi kölcsönzőbe. A filmen a Fidesz–FKgP–MDF közös polgármestere az önkormányzat sofőrjének idős édesanyjával és egy fiatal nővel múlatta az időt. A polgármester lemondott.

Három házasság, hat gyerek, viszony a titkárságvezetővel

Vitathatatlanul Deutsch Tamás a magyar politikai élet legnagyobb Casanovája, akinek eddigi mérlege öt gyerek, három házasság. 1987-ben házasodott össze első feleségével, Krisztinával. Két gyerek után, 2000-ben robbant a bomba, amely szerint a sportminiszter titkárságvezetője, Anita is babát vár tőle. A dolognak válás lett vége.

A külügyminiszter félrelép

Kovács László (MSZP) uniós adóügyi biztos, korábbi külügyminiszter is látványos leleplezéssel iratkozott be a félrelépő politikusok sorába. A Blikk buktatta le, hogy míg környezetében is példás férj hírében állt, valójában 2000-től kezdődően éveken át titkos viszonyt ápolt éveken át egy nála jóval fiatalabb üzletasszonnyal. Állítólag a kapcsolatról Kovács László neje is tudott, ám szemet hunyt az ügy felett.

A pénzügyminiszter is félrelép

Házassággal és gyermekáldással végződött a szocialista Veres János volt pénzügyminiszter éveken át titkolt románca a volt MSZP-s európai képviselővel, Dobolyi Alexandrával – írta meg a Blikk. A két házas politikus viszonya úgy derült ki, hogy lapunk 2010 elején egy fotót közölt róluk, amelyen éppen Makaó főutcáján láthatók.

A legkínosabb sztori: Borkai jachton hancúrozik örömlányokkal

A közelmúlt egyik legmeredekebb botránya Borkai Zsoltnak, Győr expolgámesterének és társainak adriai yachtútja és szexkalandja volt. Mint ismert, nyilvánosságra kerültek olyan felvételek, melyeken a fideszes politikus nem éppen konzervatív oldalát mutatja: egy adriai luxusjachton szexel fiatal lányokkal rengeteg ital és egyes barátai társaságában. Borkai mellett családja ugyan kitartott, de a városvezető az esetet követően távozott a politikából, civil életéről interjút egyedül a Blikknek adott. Azt mondta lapunknak: súlyos árat fizetett, de túl van az ügyön.

Forrás: blikk.hu

Címlapkép: Fotó: MTI/Krizsán Csaba