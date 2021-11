Újabb celeb vallott nyitott kapcsolatáról

Mióta Járai Máté és felesége nyíltan felvállalják, hogy non-monogám kapcsolatban élnek, egyre gyakrabban kerül elő a téma.

A színész most a Nőcomment! című talkshowban tette tiszteletét. A házasok különleges viszonyulása a monogámiához ezúttal azonban azért is volt különösen érdekes, mert a műsorban Gryllus Dorka is helyet foglalt, aki a Story Magazin megkeresésére elárulta, korábban neki is volt része hasonlóban.

"Felőlem mindenki úgy él, ahogy akar. Senkit nem ítélek el, már csak azért sem, mert én sem voltam mindig monogám. Korábban éltem én is nyitott kapcsolatban. Nem én kezdeményeztem a nyitott kapcsolatot. Volt olyan párom, aki azt mondta, hogy nagyon szeret engem, de ha ebből hosszú kapcsolatot szeretnék, akkor ne legyen hűségi fogadalom, mert akkor csak hazugságba kergetjük egymást. Ez az ő koncepciója volt, én pedig azt mondtam rá, hogy jó. Működött, ameddig működött, akkoriban nem volt ezzel bajom, de nyilván nem vagyunk már együtt, úgyhogy valahol megbicsaklott ez a sztori. Ettől függetlenül elhiszem, hogy van olyan pár, akiknél jól működik a nyitott házasság"

- vallotta be őszintén a színésznő.

