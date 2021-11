Durván beszóltak Tóth Andinak – védelmére keltek a kommentelők

Tóth Andinak nem csak a viselkedése, de sokak számára a kinézete is megosztó. Közösségi oldalára feltöltött videója alatt néhányan nem is tartották magukban a véleményüket.



Fotó: TV2

Tóth Andi Instagramon osztott meg egy videót, amely még a múlt heti Dancing with the Stars döntőjekor készülhetett róla. A gyönyörű énekesnő abban a köldökig kivágott ruhában látható rajta, melyben végül meg is megnyerte a táncműsort Andrei Mangra oldalán.

Ez mar mint egy kiégett 40’es … inkább plusz 10 kg es természetesen nézz ki

- írta az egyik hozzászóló.

Bár Andi nem kérte senki védelmét, sokan beleálltak a kommentelőbe és bizonygatták, hogy nincs igaza. Andi lazán kezelte a helyzetet, egyszerűen kijelentette a tőle már megszokott nyers stílusával, hogy szerinte kxrva jól néz ki.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon ᴀᴛᴏᴛʜᴀɴᴅɪ (@tothandi.andee) által megosztott bejegyzés

Forrás: Blikk.hu

Címlapkép: TV2