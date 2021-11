Jajj ne! Nem elég, hogy brutális drágulás várható, még a kávé íze is megváltozhat a közeljövőben!

De mi lehet az ok?

A globális szállítmányozás akadozása mellett még kávébabból is hiány van, ami a hétköznapi fogyasztók számára is áremelkedéseket jelenthet. Mi több: ha a jelenlegi trendek kitartanak, akár a kávé íze is tartósan megváltozhat.

Az Origo.hu cikke szerint a világban jelenleg súlyos hiány van arabica típusú kávéból, márpedig ez a fajta adja a globális kávékínálat 60 százalékát – és a kellemesebb ízeket a reggeli capuccinóban vagy lattéban. A kínálati kiesések oka, hogy az extrém időjárási körülmények elpusztították a kávébabtermés egy tekintélyes részét a fő kávétermesztő területeken. Ráadásul a La Nina időjárási jelenség 2022 elején még tovább ronthatja a termést. A piacnak pedig akár évekbe telhet, mire talpra áll.

Fotó: 123RF.com

Az arabica kávé drágulása már most tükrözi a válságot, amit csak még jobban megnehezítenek a szállítmányozási problémák. Az iparági szakértők pedig úgy látják, nem csak rövidtávú gondról van szó. Kona Haque, a londoni ED&F Man nyersanyagelemzője szerint egy olyan tendenciát tapasztalhatunk most a piacon, amelyet a következő néhány évben folyamatosan számításba kell majd venni, ahogy az ellátási láncok felborulása, a logisztikai nehézségek állandósulnak.

A kávépörkölők és a kiskereskedők sincsenek könnyű helyzetben, ugyanis most el kell dönteniük, árat emelnek-e. Van viszont egy alternatív lehetőség is, mégpedig az arabica lecserélése a másik népszerű típusra, a robustára. Ez egy olcsóbb kávéfajta, amelyet elsősorban instant kávékban használnak, és amellett, hogy több koffeint tartalmaz, mint az arabica, az íze is keserűbb. Az édesebb arabicát elsősorban capuccinókhoz és lattékhoz használják, míg a robusta hagyományosan például Olaszországban népszerű az espressókban.

Előfordulhat tehát, hogy a fogyasztóknak azzal kell szembesülniük, hogy a kedvenc, arabicából készült kávéik vagy megdrágulnak, vagy megváltozik az ízük, amennyiben a kávézók széles körben a robustát választják az arabica helyett, illetve elkezdik keverni a két típust. A kínálati oldalon pedig már több piaci szereplő is úgy döntött, hogy a jelentősebb áremeléseket elkerülve inkább robustát használ arabica helyett.

Termelői szempontból az is lényeges, hogy a farmereknek nem csupán a jelenlegi termés miatt kell aggódniuk. Sokan ugyanis kivágták a súlyosan megrongálódott cserjéket, és az új ültetések után még évek kellenek, mire a fiatal cserjék megfelelő kávéhozamot produkálnak. Emellett a műtrágya drágulása és a munkaerőhiány is tovább nehezíti a brazil gazdálkodók helyzetét.

Mindennek fényében nem meglepő, hogy arabica kávé ára nagyjából 80 százalékkal emelkedett idén. A szakértők és az elemzők pedig még mindig próbálják pontosan felmérni az időjárási károk hatásait a brazil kitermelésben, de az eddigi adatok igen kedvezőtlen képet festenek.

Forrás: Origo.hu