A Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alatt működő Eximbank a művésznő lelkes támogatója.

Fotó: Rúzsa Magdolna/Facebook

A hirklikk.hu szúrta ki, hogy az Eximbank frissítette a szerződési listáját. Ebből derül ki, hogy 32 millió forinttal támogatta a Plagiguel Művészeti Szolgáltatás Kft.-t, ami Rúzsa Magdi énekesnő cége. Nem ez az első támogatás, amit a külügy bankjától kap: tavaly 42 milliós támogatásban részesült és szponzorálták Rúzsa Magdi még a Covid előtti dupla aréna-koncertjét is. Egyébként maga Szijjártó is az énekesnő nagy rajongója lehet: Rúzsa Magdi egyszer egy közös fotót is feltöltött a Facebook-oldalára, de a rajongók elégedetlenkedésére hamar letörölte.

Szintén támogatták a Paloznaki Jazzpiknik szervezőjét, a Tonspec Kft.-t, amely 21 millió forintot kapott, vélhetően erre a rendezvényre. A közzétett adatokból sajnos csak annyi derül ki, hogy júliusban szerződtek a támogatásról.

A listából kiderül az is, hogy ezúttal 150 millió forintot fordít a pénzintézet kommunikációra, ami a kormány kedvenc reklámcégénél, a Balásy Gyula tulajdonolta New Land Médiánál landolt.

De a bank ezek mellett támogatja Szijjártó Péter kedvenc templomát és Mészáros alcsúti golfklubját is.

