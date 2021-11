Hoppá! Egy magyar lány lett volna a legendás csajbanda, a Spice Girl tagja, ám ő visszamondta élete nagy lehetőségét.

Persze nagy kérdés, hogy az a felállás is ilyen sikereket ért-e volna el. A lány helyett került be végül Emma Bunton, azaz Baby Spice.

A Spice Girls lányait annak idején nagyon gondosan válogatták össze, és ha valakivel nem voltak megelégedve a producerek, azt lecserélték a csapatból – írja a Blikk.hu. Így történt ez Michelle Stephensonnal, akinek a helyére behívták a korábban már meghallgatott, magyar felmenőkkel rendelkező, angliai születésű Abigail Kist.

A lány el is ment az újabb meghallgatásra, sőt, mi több, be is választották őt a világ egyik legsikeresebb lánycsapatába. Ám Kis mégis visszautasította az ajánlatot, mégpedig azért, mert attól félt, hogy a párja megharagszik rá, esetleg szakít vele, amiért hónapokra össze kellene költöznie a bandatagokkal.

