Marsi Anikó: "egy házasság nem egyik pillanatról a másikra megy tönkre"

Válásáról és új kapcsolatáról mesélt a tévés.

Mint ismert, idén nyáron derült ki, hogy a TV2 Tények műsorvezetője, Marsi Anikó és férje, Palik László tévés szakkommentátor véget ér a közel két évtizedes házasság, bejelentették ugyanis a válásukat.

Fotó: YouTube/TV2

Marsi Anikó a Borsnak mesélt erről.

A házasságom 16 évig tartott, és már előtte 2 évig egy párt alkottunk Lacival. Ezért mondok 18 együtt töltött esztendőt, ha róla beszélek. Az nagyon hosszú idő, a jóból is megárt a sok...

- mondta el a lapnak a tévés, és hozzátette:

Miután ráeszméltem, hogy mi már nem tudunk és soha nem is fogunk egymással normálisan együtt élni, nem tudom, nem emlékszem, hogy mennyi időbe telt, hogy nyitott legyen a szívem egy új kapcsolatra.

Marsi Anikó a Borsnak azt is elmondta, hogy a házassága nem egyik pillanatról a másikra ment tönkre, ez hosszabb folyamat volt – mint ahogy az is, hogy új embert engedett be a szívébe.

Én csak azt tudom, hogy egy házasság, pláne, ahol születik két – nem mellesleg okos, értelmes, érzelmes, zseniális – gyerek is, nem egyik pillanatról a másikra megy tönkre. Szóval nem úgy nézett ki a dolog, hogy márciusban még minden rendben volt a házasságomban, áprilisban meg már kinyílt a szívem egy új kapcsolatra… Ezek hosszú, fájdalmas, olykor érzelgős folyamatok hullámvölgyekkel és hullámhegyekkel.

A tévés arra a kérdésre, hogy mit szeret a legjobban új párjában, a következőt válaszolta:

Mindent. A másiknak a lényét, úgy, ahogy van. Én speciel imádom, ahogy Gábor a gyerekeimhez szól. Nagyon tetszik a köztük levő viszony.

Marsi Anikó azt is elárulta, a válás során nagy támasza volt régi baráti köre még az általános iskolai és gimnáziumi időkból.

Forrás: borsonline.hu