Könnyen pályázhat az év híre díjra Rúzsa Magdi hármasiker-terhessége.

Az énekesnő sokszor egy kis harangot hord a nyakában, egy bizonyos „angyalcsengettyűt”, ami a babák első ajándéka, így elmondása szerint megszokják a hangját, ami biztonságérzetet ad majd nekik az érkezésük után. Fontosnak tartják férjével a folyamatos beszédet a kicsikhez, már most a nevükön is szólítják őket. Nyáron fogantak az ikrek, ezért már a legelejétől kezdve hozzá vannak szokva a hangokhoz, hiszen volt, hogy Magdi egy hétvégén négy koncertet is adott.

„Azt hitték, viccelünk, aztán megilletődtek, örömükben sírtak. Hetekbe telt, mire az egész nagycsalád fölfogta: csoda történt velünk”

–jegyezte meg, majd hozzátette: az apósa régóta vágyott már unokára, különleges szavajárása volt, hogy ha nem sietnek, még a végén hármas ikreik születnek. Ez a jelek szerint be is igazolódik. Magdi a párja szüleit magázza, úgy tartja, ez a tisztelet jele, ennek ellenére nincs köztük távolság, írja a Blikk.hu.

Instagram posztja szerint már meg is születtek a nevek, amelyeknek egytől-egyik fontos jelentése van:

„Mi. Így lettünk hirtelen öten. Olyan jó leírni és kimondani. A családom. Lujza, Keve és Zalán. Nekünk már a legszebb nevek amíg csak lélegzünk”.

Kislánya nevével kapcsolatban kijelentette, amikor meghallotta, valami elindult benne, érezte, ez lesz az igazi. A két fiúnak pedig kemény, férfias, magasztos jelentéssel bíró neveket választottak. Már a keresztelő is szóba került, különleges eseményt szerveznek a születendő babáknak:

„Lesz ima, templom, ki fogjuk alakítani a magunk rituáléit, amelyek megalapozzák a későbbi gondolkodásukat. A rituálék, az élmények és illatok pedig majd visszarepítik őket is a gyerekkorba. Dolgozni fogunk azon, hogy megismerjék azt a világot, ahonnét mi jöttünk”

– fejtette ki az énekesnő.

