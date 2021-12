Koronavírusos lett a Queen gitárosa – videóban meséli el, hogyan vészelte át a betegséget

Brian May, a Queen legendás gitárosa nem érezte jól magát, sokáig negatívat tesztelt, de aztán kiderült, mégis Covidos.

Fotó: PETER PARKS / AFP

– mesélte Brian May, majd így folytatta:

„Kedden azonban szóltak nekem, hogy a buliból nyolcan is koronavírusosak lettek. Ekkor már tudtam, hogy baj lehet. Ezután már kezdtem rosszabbul lenni. Csütörtökre ki sem tudtam kelni az ágyból, borzalmasan éreztem magam. Ekkor már persze a teszt is pozitív lett. Pár nap telt el azóta és most már sokkal jobban vagyok és tudom, hogy ez az oltásnak köszönhető. Mindenkinek azt javaslom, hogy oltassa be magát. A koronavírus miatt már elvesztettem egy jó barátomat és tudom, hogy én is sokkal rosszabbul viseltem volna a betegséget oltás nélkül”