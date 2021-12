Ahogy korábban mi is megírtuk, giga botrány volt abból a Zara-ruhából, amit a magyar versenyző viselt a Miss Universe-en, de nem ez volt az eredeti terv. Jázmin Viktória a szépségversenyen végső kétségbeesésében viselt 10 ezer forintos ruhát, míg a többi induló egyedi tervezésű, a hazáját szimbolizáló estélyiben vonult végig a kifutón.

A tervező, Richard Alexander most egy interjúban reagált az őt ért vádakra, miszerint nem tudta időben kijuttatni a Miss Universe magyar versenyzőjének készített egyedi estélyit, ezért Jázmin Viktória egy Zara ruhában volt kénytelen színpadra állni.

A Blikk megszerezte annak a ruhának a tervrajzát, amit Viktória eredetileg viselt volna a versenyen, emellett felkeresték a tervezőt, aki egy exkluzív interjúban reagált az őt ért vádakra, miszerint miatta nem jutott el időben a ruha a magyar versenyzőhöz.

A divattervező elmondta, a rövid határidő ellenére megtervezte és elkészítette Viktória Forrás fantázia nevet viselő ruháját, ám végül nem sikerült azt bemutatni.

Nagyon szomorú voltam, amikor visszahallottam a rádióban, hogy konkrétan engem állítottak be vétkesnek. Igazából most is fáj, mert a szívünk-lelkünk beletettük, és ez letaglóz. Senki nem hívott fel, hogy megkérdezzék, mi volt ez pontosan. 10-én este volt a show és én aznap délután egy órakor kaptam meg az engedélyt, hogy beutazhatok az országba. Repülővel három és fél óra az út Tel-Avivba, onnan még nagyjából öt óra autóval Eilatba, szóval fizikailag lehetetlen lett volna, hogy odaérjek a ruhával

– magyarázta a tervező, aki elmondása szerint egy héten keresztül minden nap, minden pillanatban készen állt arra, hogy repülőre ülhessen.

Én a megkeresést nagyon későn kaptam, Jázmin végső elkeseredésében hívott fel, mert ugyan volt szponzora, csak nemzeti ruhákat nem tudtak neki adni. Az utolsó héten keresett meg, hogy elkészíteném-e a ruháját. Ezt konkrétan egy nap alatt kellett megterveznem. Több tervet készítünk, ez egyébként legalább egy hónapos munka varrással együtt, erre nekünk egy hetünk volt. Négy varrónő egy héten keresztül éjjel-nappal ezt a ruhát varrta

– mondta a lapunk a divattervező aki végül el is készítette a ruhát.

Hozzátette:

Egyébként direkt nem tervezünk jelmezes ruhát, mert ugye, ebben a körben a legtöbb ruha egy farsangi jelmezhez hasonlít, de ezt mi nem akartuk. Az én ruhámban több gondolatiság van, mint jelmez. Azt találtuk ki, hogy mire a legbüszkébb Magyarország? A forrásvizeire, így egy forrásvíz ihlette arany ruhát készítettünk a Jázminnak

Viktória sem kapott sok információt, a verseny előtt csak három héttel kapta meg a koronát is. Számomra kicsit szedett-vetett volt az egész, a szülei azonban minden támogatást megadtak neki – mondta Richárd.

Izraelben egyébként éppen Viktória kiutazása előtt egy nappal szigorítottak a szabályokon a koronavírus-járvány miatt, majd le is zárták az egész országot, ami végleg ellehetetlenítette a tervező és az általa készített ruhák kiutazását.

Én azt tanácsoltam Viktóriának, inkább ne menjen ki. Volt is szó róla, hogy visszalép, de a szervezők ragaszkodtak a versenyen való részvételéhez

– mondta Richárd aki szerint egyébként nem akkora tragédia, hogy Zara-ruhában állt a kifutóra a magyar szépségkirálynő.

