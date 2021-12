Ilyen videót még nem láthattunk a cambridge-i hercegnéről.

Fotó: YouTube/The Duke and Duchess of Cambridge

A brit királyi család idei karácsonyi zenés miséje, a Together at Christmas idén egy extra produkcióval egészült ki: egy előadással, amelyben Tom Walker énekest Kate Middleton kísérte zongorán – vette észre a 24.hu. A hercegné eddig nem mutatta meg a nagyközönség előtt a tehetségét, pedig már gyerekkora óta játszik a hangszeren. A koronavírus nyomán bevezetett karantén alatt viszont sokszor gyakorolt, így most ki tudott állni a híres zenész mellett a színpadra.

Kétségkívül olyan élmény volt ez, ami csak egyszer történik meg egy emberrel. Szerintem elképesztően jól játszott, nem könnyű zongorázni úgy, hogy előtte egy élő felvételen sem játszottál, ráadásul egy csapat profi zenész mellett. Nagyon ügyes volt

– mondta Tom Walker. Azt is hozzátette, hogy nagyon kedves személyiségnek tartja Middletont, mert mindenkihez odament, és személyes köszönte meg a részvételt a műsorban. Az előadás felkerült YouTube-ra is, a The Duke and Duchess of Cambridge-profilra, így bárki megtekintheti:

Forrás: 24.hu

Fotó: YouTube/The Duke and Duchess of Cambridge