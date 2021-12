Sétányt nevezne el Kóbor Jánosról Balatonaligán a zenekar menedzsere

És egy Omega-emlékehelyet is létrehozna.

A Bors cikke szerint Omega-emlékhelyet tervez Balatonaligára az együttes menedzsere, Trunkos András. A menedzser úgy látja, ezzel a gesztussal a rajongók számára nemcsak a zenéjében, de egy szimbólumban is tovább élhetne a zenekar.

Fotó: YouTube/TV2

Mihamarabb létre kell hozni egy olyan méltó helyet, ahová elzarándokolhatnak azok, akik emlékezni szeretnének, hiszen három Omega tag halálával már nem beszélhetünk az együttesről maga valójában (...). Biztos, hogy megcsinálom a kegyhelyet, mely nem csak Meckyről szól majd, hanem az egész Omegáról

- mondta el a lapnak Trunkos.

A menedzser azt is hozzátette, van egy olyan ötlete is, amely szerint az együttes énekeséről, Kóbor Jánosról sétányt kellene elnevezni Balatonaligán, ahol Kóbor a nyarakat vitorlázással töltötte. Az elképzelése szerint a sétány közepén egy oszlop állhatna, rajta az omega-jellel. De egy emlékfa elültetésének is örülne a menedzser, akinek még nehezére esik erről beszélnie, mert az ő számára Kóbor János még mindig "van".

Forrás: borsonline.hu