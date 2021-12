Tankcsapda: "Pillanatok alatt fideszessé válhatnánk, és kurva sok előnyünk származna belőle"

Nagyinterjút adott a 24.hu-nak Magyarország első számú rockzenekara, a Tankcsapda.



Fotó: Facebook/Tankcsapda

A beszélgetés során szóba került az együttes vélt vagy valós politikai hovatartozása is, amellyel kapcsolatban továbbra is az az állspontjuk, hogy

A politika viszont tankcsapdázik – tette hozzá Sidlovics Gábor a banda gitárosa.

Ha valaki, Tankcsapda-rajongó létére, egy névtelen cikk hatására egyből azt mondja, hogy eladtam magam a mocskos Fidesznek, akkor azt felelem, hogy baszd meg az anyád

- osztotta meg álláspontját Fejes Tamás dobos.

Mindenki tudja, hogy Debrecen a Fidesz fellegvára, pillanatok alatt fideszessé válhatnánk, és kurva sok előnyünk származna belőle. Az itteni politikusok javára legyen írva, hogy soha nem is támasztottak ilyen elvárást felénk. Mindig tudták, hogy a debreceni közérdek miatt bármikor segítünk, és ilyen ügyekhez adjuk az arcunkat is. Ez továbbra is így lesz, mert mindenki lokálpatrióta a zenekarból. De soha nem láthattál minket semmiféle politikai szervezet mellett kiállni