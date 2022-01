Tóth Andi beintett a clickbait-vadász újságíróknak: "Négy elb*szott napja nem posztoltam, és megnyitod a cikkeket, és mi van benne: semmi! Velem adtok el mindent, sz*rosok!"

Az énekesnő annyira besokallt a szenzációhajhász hazai újságírók miatt, hogy keresetlen szavakkal küldte el őket melegebb éghajlatra az Instagram-oldalán.

MTI Fotó: Illyés Tibor

December 28-án megjelent a Darázsfészek új álhíradója, amiben Tóth Andiról is szót ejtenek: a humoros kamuhírműsorban az énekesnő újévi villantásából is riportot csináltak, amit több hazai portál is megírt. Ezen akadt ki Tóth Andi, aki elmondása szerint napok óta nem posztolt semmit az oldalaira, mégis vele vannak tele a bulvár portálok.

„Például az ilyen kib*szott cikkekel van problémám, hogy k*rvára nem posztoltam semmit négy napja, és mégis minden azzal van tele b*zdmeg, hogy a Tóth Andi villantott, Tóth Andi villantással kezdte a k*rva újévet. Hol?! Nem posztoltam négy napja! Négy elb*szott napja nem posztoltam, és megnyitod a cikkeket, és mi van benne: semmi! Velem adtok el mindent, sz*rosok!”

- fakadt ki az Insta Story-jában Andi, majd a végén még be is mutatott az újságíróknak. Az ezt követő Story-ban Andi már egy autóban ülve azt mondta, hogy

bosszúból elmegy nyaralni, és annyit fog villantani, mint még soha.

Forrás: promotions.hu