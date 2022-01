Megszólalt Marsi Anikó és Palik László fia szülei válásáról: "Most hol apával, hol anyával élünk"

Marsi Anikó és Palik László kisebbik fia szerint nem voltak igazán jelei annak, hogy a szüleik kapcsolata megromlott.

Bombaként robbant a hír június elején, hogy 16 évnyi házasság után különköltözött Marsi Anikó és Palik László – írja a Blikk.

A volt sztárpárnak két fia született, akik örök életre összekötik őket. Bár a nagyobbik fiuk, Vilmos évek óta kerüli a fényképezőgépet és a kamerát, a műsorvezetőnő kisebbik fiával, Vincével közös interjút adott a Hot! Magazinnak. Vince pedig arról is mesélt, hogy hogyan élte meg a szülei válását.

Nem voltam teljesen meglepve, de igazán jelei sem voltak. Most is hol apával, hol anyával élünk. Az elmúlt időszakban ez már sokszor előfordult, hiszen többször is két országban éltek. Még talán több programunk is van így a hétvégén, mint amikor az egész család együtt volt. Érdekes, az sem zavar, hogy apu szigorúbb.