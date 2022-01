Stressz, pánikroham és kiégés – Önt is érinti? A szakértő ezeket a tippeket ajánlja

A burnout, azaz kiégés olyan tünetegyüttes, amely hosszú távú fokozott érzelmi megterhelés, stressz következtében jön létre. Fizikai, érzelmi és mentális kimerüléssel jár, elsősorban azokat sújtja, akiknek munkájuk a hivatásuk. Az év eleji üzleti stressz pedig csak rátesz minderre egy lapáttal.

A kiégés első jelei, amikor a kimerültség állandósul, a szenvedélyünket pedig lassan cinizmus és pesszimizmus váltja fel. A burnout fokozatosan egyre rosszabb lesz, a lelkesedés napról-napra alábbhagy. Elégedetlenséget, szorongást és ha nem kezeljük a problémát, akkor teljes apátiát és frusztrációt tapasztalunk meg.

A kiégés valós veszélyt jelent az üzleti szféra szereplőire, legyenek alkalmazottak vagy vezetők. A szindróma nagyon árnyalt, különböző fázisokkal tűzdelt, ezért a kezelése és elkerülése sem oldható meg egyetlen jó tanáccsal. A kezelésben fontos szerepet kap a stresszlevezetés, az önismeret fejlesztése, a rendszeres pihenés és még számtalan tevékenység.

Hogyan élhető túl mindez egészségesen?

„Ha gyors, tüneti megoldás kell: a kis pihenés is számít. Ne várjuk el, hogy a három évnyi feszültséget pár nap alatt kiengedjük magunkból. Az emberek 99%-a elbagatellizálja a kiégés tüneteit és következményeit. Olyan, mintha csukott szemmel vezetnénk az autópályán, ami nagyon veszélyes. Minél hamarabb felismered, annál kevesebb pénzt, időt és energiát kell ráfordítani a gyógyulásra”

– osztotta meg a tippjeit Bíró Bence Péter, a Business Burnout Biblia szerzője.

„A legfontosabb gyógymód az, amit senki nem hall szívesen. Amikor minden sejtünk azt súgja, hogy most kell menni előre és most kell megmutatni mindent, időnként pont akkor érdemes tudatosan mérsékelni a tempót. Nem kell mindent megcsinálni, hiszen általában nem dől össze a világ, ha nincs kész minden. Hosszú távon megnövekszik az eredményesség, aminek a család is örül majd.”