Éppen Arubában nyaral.

Fotó: Tóth Andi – Andee/Facebook

Tóth Andi az utóbbi időben rengeteget dolgozott, számos projektben részt vett – a zenei karrierjének építésén kívül elkezdett színészkedni és részt vett például a Dancing with the Stars-ban is, amit meg is nyert. Így nem is csoda, hogy vágyott egy kis feltöltődésre, amit most Mexikóban, Arubában kaphat meg, ahová az egiyk munkatársa/barátnője kísérte el.

A pihenés közben viszont nem felejti el frissíteni a közösségi oldalait, most azt mutatta meg, hogy a sok edzéstől – és tánctól – még mindig elképesztően formás a teste. A napbarnította bőr pedig csak dob a látványon!

