A kormány árbefagyasztásából robbant ki az utóbbi idők legnagyobb helyesírási vitája – így kell helyesen írni a szegénységet szimbolizáló terméket

A csirke far-hát körül forgott a hetünk.

Szerdán személyesen Orbán Viktor jelentette be, mennyibe fog kerülni a tej, az étolaj, a cukor, a liszt, a sertéscomb és a csirkemell. A csütörtöki kormányinfón aztán bővült a lista, kiderült, hogy rajta van a csirke far-hát is. Gulyás miniszter szerint rajta is volt kezdettől fogva, ezek szerint csak véletlenül nem hangzott el.

Gulyás Gergely bejelentése után a fideszesek ünnepelni kezdtek, az ellenzék bírálni, de mindkét oldalnak többször is le kellett írnia az ominózus csirke aprólékot.

Volt, aki egyben, volt, aki külön írta, így kirobbant egy helyesírási vita a szegénységet szimbolizáló termékről.

Az RTL Klub az ügyben megkereste Mártonfi Attila nyelvészt, az Osiris Helyesírás egyik szerzőjét, aki elmondta:

a csirke far-hát írásmódot úgynevezett többszörös összetételek írására vonatkozó szabály (régebbi nevén mozgószabály) indokolja, miszerint ha egy mellérendelő összetétel kerül egy többszörös összetétel elő- vagy utótagjába, akkor ez a helyes forma. Ilyen például még a kutya-macska barátság, az élet-halál harc vagy a nap-éj egyenlőség.

Mártonfi Attila hozzáfűzte,

nagyon ritka, hogy az utótagba kerül a mellérendelő összetétel, hirtelen nem is jut eszembe több ilyen, talán a csirke far-hát az egyetlen jó példa erre.

A helyes írásmód tehát:

csirke far-hát

Zsigmond Barna Pál fideszes képviselő így rosszul leírva ünnepelte a bejelentést, ahogy az ellenzéki oldalon Márky-Zay és Gyurcsány is elvétette az írásmódot.

Forrás: rtl.hu