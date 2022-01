Kulcsár Edina még csak pénteken jelentette be, hogy elválik gyermekei apjától, Csutitól, most máris egy újabb nagy bejelentést tett a celeb.

Az egykori szépségkirálynő válása közben a zene segítségével próbál lelkileg megerősödni, és bejelentette, éneklésbe kezd, sőt, hamarosan megjelenik az első saját klipje is.

Próbálok pozitív és erős lenni.

Tudom, és már érzem is, hogy jó úton vagyok ahhoz, hogy minél hamarabb visszanyerjem a régi énem!

Lassan szeretnék visszatérni a normális kerékvágásba is. Már nagyon sok tervem van a jövőre nézve, amiket idővel veletek is megosztok majd. Az első, amit már láthattatok is, az a zene. Jelenleg terápiaként is hat rám, de szerintem sokan tudjátok, hogy soha nem állt tőlem messze az éneklés, csak eddig nem léptem a tettek mezejére. Most viszont elkészült az első dalom és csütörtökön már forgatjuk is hozzá a klipet. Remélem szeretni fogjátok