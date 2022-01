15 évesen robbant be az X-Faktorral.

A Blikk cikke szerint ma ünnepli születésnapját Tóth Andi énekesnő, aki 23 éves lett, és a hazai művészvilág egyik legtehetségesebb, ám elég megosztó személyisége a szókimondásával.

Fotó: YouTube/TV2

A lap a jeles alkalomból több fotót is összeszedett a dögös énekesnőről, aki 15 évesen tűnt föl az X-Faktor 5. évadában, onnantól kezdve pedig nem volt megállás.

Számtalan klip, több sztárműsor (a legutóbbit, a Dancing With The Stars-t meg is nyerte), két tévésorozatban szereplés – zanzásítva ezeket lehetne a nevéhez fűzni – illetve több szópárbaja is volt a nagy nyilvánosság előtt más celebekkel, vagy épp a kommentelői egy részével.

Forrás: blikk.hu